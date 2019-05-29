О себе

Привет! Меня зовут Ася, мне 24 и я живу в Москве, а работаю rust программистом (точнее, примерно бэкендером)

Меня интересует ирл общение, но перед ирл я бы хотела пообщаться тут, потому только МСК



Я ищу новых интересных людей, хочется расширить круг общения



Немножечко о том, на что я трачу время, что я люблю и что обсужу с большим удовольствием:

- гвинт (который отдельная ККИ)

- настолки

любимые -- ужас аркхэма и эпичные схватки боевых магов. недавно первый раз поиграла в НРИ, с удовольствием поучаствовала бы еще

- математика, программирование

- музыка

по вкусам -- этнотроника моя любовь! но не ограничиваюсь этим. немного играю на укулеле и гитаре. а вокал я забросила :(

- рисование

сейчас я учусь рисовать на планшете

- фотография

в основном я фотографию природу и чаще всего осенью. но бывает и летом выхожу на такие прогулки)

- чтение

преимущественно это научная фантастика/фэнтези. ну и по работе литература))

- прогулки

я очень люблю много гулять. с началом лета также начинаю понемногу выбираться на велопрогулки/самокаты

- психотерапия

я проходила психотерапию (депрессивное расстройство, сейчас ремиссия) и эта тема, конечно, мне интересна. кстати, недавно увидела очень интересный видос с предположением о том, в чем суть депрессии и почему она закрепилась у человека. было бы классно обсудить



Конечно, это далеко не все топики, которые мне интересны, но это то, чем я занимаюсь я. Отмечу еще, что я не смогу и вряд ли захочу поддержать беседу на темы политики/истории, экономики, аниме и мемов))