Москва
Профиль пользователя mr_evilhat
О себе
Привет! Меня зовут Ася, мне 24 и я живу в Москве, а работаю rust программистом (точнее, примерно бэкендером)
Меня интересует ирл общение, но перед ирл я бы хотела пообщаться тут, потому только МСК
Я ищу новых интересных людей, хочется расширить круг общения
Немножечко о том, на что я трачу время, что я люблю и что обсужу с большим удовольствием:
- гвинт (который отдельная ККИ)
- настолки
любимые -- ужас аркхэма и эпичные схватки боевых магов. недавно первый раз поиграла в НРИ, с удовольствием поучаствовала бы еще
- математика, программирование
- музыка
по вкусам -- этнотроника моя любовь! но не ограничиваюсь этим. немного играю на укулеле и гитаре. а вокал я забросила :(
- рисование
сейчас я учусь рисовать на планшете
- фотография
в основном я фотографию природу и чаще всего осенью. но бывает и летом выхожу на такие прогулки)
- чтение
преимущественно это научная фантастика/фэнтези. ну и по работе литература))
- прогулки
я очень люблю много гулять. с началом лета также начинаю понемногу выбираться на велопрогулки/самокаты
- психотерапия
я проходила психотерапию (депрессивное расстройство, сейчас ремиссия) и эта тема, конечно, мне интересна. кстати, недавно увидела очень интересный видос с предположением о том, в чем суть депрессии и почему она закрепилась у человека. было бы классно обсудить
Конечно, это далеко не все топики, которые мне интересны, но это то, чем я занимаюсь я. Отмечу еще, что я не смогу и вряд ли захочу поддержать беседу на темы политики/истории, экономики, аниме и мемов))
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.