Люблю походы на байдарках и автотуры, пешие прогулки по городам и путешествия. Люблю читать книги и общаться с людьми на разные темы, фотографировать и находить новых друзей. Умею рассказывать истории и ходить в театр. Люблю наблюдать за людьми и их поступками. С детства обожаю смотреть на звёзды и находить приключения.

Профиль обновлён 27 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

✝️ Религия

Москва → прогуляться, перекусить Пообщаться о хобби, книгах и кино прогуляться и перекусить

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