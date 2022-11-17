Москва
Профиль пользователя Moscow

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фото #2 пользователя Moscow

О себе

Увлекаюсь музыкой (играю и пою), учусь на python-разработчика😉

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Скучно.. может поболтаем?)

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в центре Москвы!🙂

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя kfartik
Калининград → Другое

Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?

маленькое фото пользователя Evgesha123
Москва → Другое

Найти новые знакомства и общение

маленькое фото пользователя amamariya
Москва → Другое

Общение ради настроения)

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

маленькое фото пользователя Avilina
Москва → Другое

Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

маленькое фото пользователя Liliya_kazan
Казань → Другое

О жизни, любви

маленькое фото пользователя Illata
Кингисепп → Другое

Початиться, мб подружиться

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.