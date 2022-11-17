Москва
Профиль пользователя Moscow
О себе
Увлекаюсь музыкой (играю и пою), учусь на python-разработчика😉
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📺 Политика 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Калининград → Другое
Гоу со мной худеть с пользой для здоровья под рук-вом нутрициолога?
Москва → Другое
Найти новые знакомства и общение
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить погоду в городе
Москва → Другое
Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)
Казань → Другое
О жизни, любви
Кингисепп → Другое
Початиться, мб подружиться
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