Работаю медсестрой, могу пообщаться на разнообразные медицинские темы, могу съесть весь мозг про разговоры о вакцинации)) Из увлечений: Люблю компуктерные игры, в основном играю в разнообразные рпг (TES, ME, FF15, GOW ragnarog) люблю моба игры (dota 2 и чутка lol), чилю после работки в stardew valley и циве 5. Люблю фильмы ужасов, чем с ранней - тем лучше. Детективы, приключения тоже очень люблю. Люблю всякое рукоделие и рисование. Люблю готовить и могу долго об этом рассказывать.

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.