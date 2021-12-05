Москва
Профиль пользователя Moralex

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О себе

Инженер творец

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 📺 Политика 💩 Странный юмор

События пользователя

Владивосток → пообщаться

Что вам рассказать?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя May_day
Москва → Другое

Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

маленькое фото пользователя DreamsOwl
Оренбург → Другое

Ищу весёлого собеседника :)

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