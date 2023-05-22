Москва
Профиль пользователя Mor_arti

фото пользователя Mor_arti
фото #2 пользователя Mor_arti

О себе

Люблю путешествовать, всегда в движении. Люблю открывать для себя новые границы жизни.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку/скверу/набережной

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Seina97
Москва → Другое

Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Встретиться прогуляться и сходить на прикольное шоу ☺️

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