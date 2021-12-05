Привет! Я работаю в НИИ и учусь в аспирантуре, люблю свою работу, естественные науки в целом и планирую защищать диссер. Не начинаю день без чашки кофе по утрам, люблю расслабиться и подымить кальян. Стараюсь ходить в зал, пытаюсь путешествовать. Люблю танцевать, люблю хорошую музыку, в особенности люблю танцевать под хорошую музыку. В свободное время хожу в гончарную студию лепить штуки из глины, увлечена парусным спортом (у меня даже есть сертификат, что я - компетентный член команды, во как), и вообще за любой движ, иногда - включая голодовку 😀

Профиль обновлён 8 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.