Москва
Профиль пользователя Mooorgan
О себе
Привет! Я работаю в НИИ и учусь в аспирантуре, люблю свою работу, естественные науки в целом и планирую защищать диссер. Не начинаю день без чашки кофе по утрам, люблю расслабиться и подымить кальян. Стараюсь ходить в зал, пытаюсь путешествовать. Люблю танцевать, люблю хорошую музыку, в особенности люблю танцевать под хорошую музыку. В свободное время хожу в гончарную студию лепить штуки из глины, увлечена парусным спортом (у меня даже есть сертификат, что я - компетентный член команды, во как), и вообще за любой движ, иногда - включая голодовку 😀
Профиль обновлён 8 августа 2023 г.
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