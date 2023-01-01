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Москва
Профиль пользователя moonellis

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О себе

Меня зовут Ася, мне 24. Хочется найти подругу, с которой можно было бы обсуждать творчество, жизненные ситуации, отношение к миру, радоваться, гулять, ходить на выставки, пить вкусный чай и кофе, поддерживать друг друга и классно проводить время 🫶
Я увлекаюсь дизайном, фотографией, люблю рисовать, писать, обожаю ежедневники, люблю кино, настолки, бегаю, изучаю психологию и саморазвитие, люблю читать. Люблю, когда в общении есть и юмор, и умение поговорить на осознанные темы :) Я открытая, отзывчивая и люблю болтать :) Мне нравятся люди спокойные, скорее интроверты, чем экстраверты :)
Я толеранта и не вижу ничего плохого в разности людей, я за уважение и понимание друг друга 🫠

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🎭 Театр🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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