О себе

Меня зовут Ася, мне 24. Хочется найти подругу, с которой можно было бы обсуждать творчество, жизненные ситуации, отношение к миру, радоваться, гулять, ходить на выставки, пить вкусный чай и кофе, поддерживать друг друга и классно проводить время 🫶

Я увлекаюсь дизайном, фотографией, люблю рисовать, писать, обожаю ежедневники, люблю кино, настолки, бегаю, изучаю психологию и саморазвитие, люблю читать. Люблю, когда в общении есть и юмор, и умение поговорить на осознанные темы :) Я открытая, отзывчивая и люблю болтать :) Мне нравятся люди спокойные, скорее интроверты, чем экстраверты :)

Я толеранта и не вижу ничего плохого в разности людей, я за уважение и понимание друг друга 🫠