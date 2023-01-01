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Москва
Москва
Профиль пользователя moodnastikkk
О себе
Я Настя, мне 19 и я учусь в универе на втором курсе политологии.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🚴♀️ Спорт, бег, йога
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