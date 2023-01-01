⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя moodnastikkk

фото пользователя moodnastikkk

О себе

Я Настя, мне 19 и я учусь в универе на втором курсе политологии.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 459 участников

маленькое фото пользователя Tina_Blok

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку :3

Откликнулось 18 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя misskaterina18
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Elizabeth_Y
маленькое фото пользователя Oliana
маленькое фото пользователя Masha
маленькое фото пользователя MyWay
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Anniiikka
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Iloveocean
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Dari.Svet
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Alena_z1
маленькое фото пользователя Bicycle32
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя GYSIK

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам