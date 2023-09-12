О себе

Я - makeup artist и стилист, имиджмейкер.

Много времени провожу с людьми в активности 🌍



Предпочитаю спокойный отдых и иногда вылазки на туссовку. Без крайностей :)



Путешествия с палатками на великах и рыбалка - точно не ко мне, но пойти на выставку или промониторить интересное новое заведение в Мск, настольные игры в большой компании, кино, стендап, театр, лекции по истории моды, тактильный зоопарк, помощь в организации мероприятий, поездки в СПБ - это я за)