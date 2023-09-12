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Москва
Я - makeup artist и стилист, имиджмейкер.
Москва
Профиль пользователя Montano
О себе
Я - makeup artist и стилист, имиджмейкер.
Много времени провожу с людьми в активности 🌍
Предпочитаю спокойный отдых и иногда вылазки на туссовку. Без крайностей :)
Путешествия с палатками на великах и рыбалка - точно не ко мне, но пойти на выставку или промониторить интересное новое заведение в Мск, настольные игры в большой компании, кино, стендап, театр, лекции по истории моды, тактильный зоопарк, помощь в организации мероприятий, поездки в СПБ - это я за)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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