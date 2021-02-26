Не знаю что тут нужно писать, поэтому просто что приходит в голову) В основном работаю, инженер, свободного времени не очень много остается. Когда оно все таки есть, играю в видеоигры, смотрю фильмы, сериалы, все разные) Пытаюсь себя заставить начать осваивать какое-то направление в ит, но пока лень побеждает чаще)

Профиль обновлён 10 мая 2023 г.

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🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

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