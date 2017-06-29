Москва
Профиль пользователя Mokrii_Nosik

фото пользователя Mokrii_Nosik
фото #2 пользователя Mokrii_Nosik

О себе

Настолки, мотоциклы, скалолазание, ролики-вел. Брынькую на гитаре.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → активный отдых

Покатушки на роликах

Москва → активный отдых

Покатушки на роликах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя Nastyakotya
Москва → Другое

Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

Го гулять и показывать любимые локации города

маленькое фото пользователя MiDiana
Москва → Другое

Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️

маленькое фото пользователя hProT
Москва → Другое

Поиграть в настольные игры

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥

маленькое фото пользователя Lyudok
Москва → Другое

Покататься на сапборде

маленькое фото пользователя Motya
Москва → Другое

«Панк-культура» и фильм

маленькое фото пользователя Ignis
Москва → Другое

Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

маленькое фото пользователя Tulipanya
Москва → Другое

Выбраться куда-нибудь на выходных

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