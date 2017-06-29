Москва
Профиль пользователя Mokrii_Nosik
О себе
Настолки, мотоциклы, скалолазание, ролики-вел. Брынькую на гитаре.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Настолки вечером
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Го гулять и показывать любимые локации города
Москва → Другое
Пожарить сосиски на берегу Строгинского залива ☀️
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры
Москва → Другое
Собрать душевную компанию для активного отдыха🔥🔥🔥
Москва → Другое
Покататься на сапборде
Москва → Другое
«Панк-культура» и фильм
Москва → Другое
Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)
Москва → Другое
Выбраться куда-нибудь на выходных
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