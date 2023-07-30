О себе

Не готова отказываться от целей ради мужчины. Готова принять поддержку любимого и помочь ему реализоваться💙



Легка в общении и хотелось бы встретить таких же людей) сейчас я свободна от отношений, но не против построить здоровые отношения, поэтому, прекрасные мужчины, учтите то, что написано выше 😉