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Москва
Профиль пользователя Mohigul

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О себе

Не готова отказываться от целей ради мужчины. Готова принять поддержку любимого и помочь ему реализоваться💙

Легка в общении и хотелось бы встретить таких же людей) сейчас я свободна от отношений, но не против построить здоровые отношения, поэтому, прекрасные мужчины, учтите то, что написано выше 😉

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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