Москва
Профиль пользователя Mohamad
О себе
Студент стоматологии 2/5
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
За душевное и открытое общение 😊
Москва → Другое
Найти красивые места 😇
Москва → Другое
Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪
Москва → Другое
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Москва → Другое
У меня выходные, какие у кого планы?
Москва → Другое
Хочется пообщаться найти друзей люблю вкусный кофе,прогулка по парку .
Москва → Другое
очень хочется выйти из 4 стен
Москва → Другое
Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!
Москва → Другое
В поиске новых друзей🦋
Москва → Другое
Как-нибудь 'угробить' воскресенье
Москва → Другое
Пойдемте в клуб
Зеленодольск → Другое
Найди друзей
Первоуральск → Другое
Не хватает общения в общем 😔
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