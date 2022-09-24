Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь

Первоуральск → Другое Не хватает общения в общем 😔

Москва → Другое Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

Москва → Другое очень хочется выйти из 4 стен

Москва → Другое У меня выходные, какие у кого планы?

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.