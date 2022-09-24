Москва
Профиль пользователя Mohamad

фото пользователя Mohamad
фото #2 пользователя Mohamad
фото #3 пользователя Mohamad
фото #4 пользователя Mohamad

О себе

Студент стоматологии 2/5

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, танцевать, пить И.Т.Д (всю ночь)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю вас на ночной клуб 🌺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Найти красивые места 😇

маленькое фото пользователя Kapata_i
Москва → Другое

Собираюсь в клуб в субботу, ищу веселью компанию 🤪

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
Москва → Другое

У меня выходные, какие у кого планы?

маленькое фото пользователя Elena_N91
Москва → Другое

Хочется пообщаться найти друзей люблю вкусный кофе,прогулка по парку .

маленькое фото пользователя kremlin
Москва → Другое

очень хочется выйти из 4 стен

маленькое фото пользователя Angel4
Москва → Другое

Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

маленькое фото пользователя Ksenia5
Москва → Другое

В поиске новых друзей🦋

маленькое фото пользователя Helga1604
Москва → Другое

Как-нибудь 'угробить' воскресенье

маленькое фото пользователя Estan
Москва → Другое

Пойдемте в клуб

маленькое фото пользователя Kristi_22
Зеленодольск → Другое

Найди друзей

маленькое фото пользователя Diana89
Первоуральск → Другое

Не хватает общения в общем 😔

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.