Москва
Профиль пользователя mob1q

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О себе

Люблю музыку лаунч, рэп, остальное по факту

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 😊 Поделиться радостью 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь

События пользователя

Новороссийск → активный отдых

Выпить пивка на Алексино

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vallmig
Санкт-Петербург → Другое

Зарядиться от общения с прекрасным человеком

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