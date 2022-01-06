22 года. Учусь на клинического психолога в первом меде, работаю в сфере красоты (бровки, реснички). Обожаю фотографировать и фотографироваться, находить прекрасное, слушать исполнителей нулевых. Хожу в зал, преимущественно кардио и силовые на руки, пресс. В планах все ещё сдать на права и пойти на курсы самообороны

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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💩 Странный юмор

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