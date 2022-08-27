Москва
Профиль пользователя MNIXenus

фото пользователя MNIXenus

О себе

Аналитик, IQ на 31 пункт ниже роста, бегаю, немного тягаю железо, служил в спецназе:)

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы ☣️ Токсичность 📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Может, шахматы, или шутеры?

Москва → собрать компанию

погнали в караоке?:)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое

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