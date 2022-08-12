31 год Ищу подруг! От катания на великах и сапбордах до фестивалей в лесах с палатками и "охоты" на косаток в Баренцевом море. Музыка: от эмбиента и даба до ню-рока и прогрессив металла. Книги: от "Норвежский лес" до "Мобилизованная нация". Хобби: немного пою, немного леплю, много тренировок в зале, йога, велик, сапборд Программирую на джава и огурце (работу не предлагать!)

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎸 Концерт / фестиваль 🧠 Психология / саморазвитие 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 📚 Книги 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 🍷 Алкоголь 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры

Москва → прогуляться, перекусить Велики, сапы, кафе? Пока не решила, но с 14:00 свободна)

Москва → Другое Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.