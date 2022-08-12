Москва
Профиль пользователя Mnemonica
О себе
31 год
Ищу подруг!
От катания на великах и сапбордах до фестивалей в лесах с палатками и "охоты" на косаток в Баренцевом море.
Музыка: от эмбиента и даба до ню-рока и прогрессив металла.
Книги: от "Норвежский лес" до "Мобилизованная нация".
Хобби: немного пою, немного леплю, много тренировок в зале, йога, велик, сапборд
Программирую на джава и огурце (работу не предлагать!)
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
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