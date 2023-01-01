Москва

Профиль пользователя MMary

О себе Люблю ходить в театры. Один из любимых - Вахтанговский. Нравится изучать искусство, привлекают экспозиции современных художников, представленные на Винзаводе. Люблю и галереи с классической живописью - Третьяковка, музей русского импрессионизма

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