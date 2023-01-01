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Москва
Москва
Профиль пользователя MMary
О себе
Люблю ходить в театры. Один из любимых - Вахтанговский. Нравится изучать искусство, привлекают экспозиции современных художников, представленные на Винзаводе. Люблю и галереи с классической живописью - Третьяковка, музей русского импрессионизма
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Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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