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Москва
Профиль пользователя MMary

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О себе

Люблю ходить в театры. Один из любимых - Вахтанговский. Нравится изучать искусство, привлекают экспозиции современных художников, представленные на Винзаводе. Люблю и галереи с классической живописью - Третьяковка, музей русского импрессионизма

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Хочу сходить в театр, музей, на выставку. Кто составит компанию?

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулись 133 участника

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Leni

Москва → прогуляться, перекусить

Давай пофоткаемся?

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя truemarrie

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в клуб, на выставку, в театр

Откликнулось 9 участников

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