Москва
Профиль пользователя Mko05
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📚 Книги 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Обо всём на свете🙃
Москва → Другое
Пора выбираться на улицу! ☀️
Москва → Другое
Найти родную душу для общения, поддержки
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Знаю место, где вкуснейший кофе☕️
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
Прогуляться ,сходить в кино
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Поиграть в настольки
Москва → Другое
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Очень скучно
Москва → Другое
Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
пообщаться👯♀️
Москва → Другое
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)
Москва → Другое
Ищу друзей, для общения
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Просто по душам
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Москва → Другое
Прогулка в новом году
Москва → Другое
Ищу друга по переписке
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Общение дружба
Москва → Другое
Провожу исследование - почему ты здесь? :)
Москва → Другое
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Хочу погулять по красивым местам
Москва → Другое
Прогуляться по Москве сегодня вечером.
Москва → Другое
Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить
Москва → Другое
Приятное времяпровождения
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Прогуляться по старой Москве
Москва → Другое
Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом
Москва → Другое
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Москва → Другое
Скучно..кому так же , давайте общаться)
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы
Москва → Другое
Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных
Москва → Другое
Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать
Москва → Другое
Поговорить
Москва → Другое
Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя
Москва → Другое
Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)
Москва → Другое
Найти творческих людей для общения :3
Москва → Другое
Винишко, прогулки
Москва → Другое
Привет, не против знакомства?
Москва → Другое
прогуляться, покататься на велосипеде
Москва → Другое
Провести интересно вечер
Москва → Другое
Подругу или подруг))
Москва → Другое
Скукота , охота веселиться
Москва → Другое
Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться
Ярославль → Другое
Хочу найти новых друзей,и возможно любовь
Подольск → Другое
Ищу мужчину
Москва → Другое
После работы, территориально Москва-Сити
Москва → Другое
Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)
Москва → Другое
Люблю по кушать
Москва → Другое
где хайпушки
Москва → Другое
Общение в телеграме
Москва → Другое
Ищу друзей)
Москва → Другое
Соседи) Идем гулять в Ботанический вечерком:)))
Ухта → Другое
Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать
Москва → Другое
Кто хочет погулять, пишите)
Москва → Другое
Привет хочу познакомится
Москва → Другое
Хочется Поболтать
Москва → Другое
20.06.23 квиз по 🎥🍿Поиграем?)
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы, покурить кальян
Москва → Другое
Я хочу рассказать всё в чате
Москва → Другое
Пообщаться хочу
Москва → Другое
кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?
Москва → Другое
Общение с интересными людьми) новые знакомства
Москва → Другое
Интересные разговоры по душам
Москва → Другое
Поваляться на пляжу
Москва → Другое
Если ты в Москве
Москва → Другое
Сходить в Музей мёртвых кукол
Москва → Другое
Я хочу гулять
Москва → Другое
Прогуляться в парке
Москва → Другое
Квест ужастик
Москва → Другое
Хочу с кем- нибудь поговорить
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Мудрость, адекватный человек, хочу почувствовать себя девушкой
Москва → Другое
Может сходим куда-нибудь?)
Москва → Другое
Осетия 14-18 мая
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