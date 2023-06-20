Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

🏢 Работа 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 📚 Книги 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба

Москва → прогуляться, перекусить Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Мудрость, адекватный человек, хочу почувствовать себя девушкой

Москва → Другое Хочу с кем- нибудь поговорить

Москва → Другое Если ты в Москве

Москва → Другое кто кататься на велике по юзао, юао, нао, теплый стан, коммунарка?

Москва → Другое Я хочу рассказать всё в чате

Москва → Другое Ищу человека или компанию, чтобы тренить вместе на уличных тренажёрах)

Москва → Другое Есть тут хозяева ориентальных кошек ? Было бы круто собраться

Москва → Другое Привет, не против знакомства?

Москва → Другое Мне просто хочется найти друзей, так как мой круг общения очень узкий)

Москва → Другое Давайте поговорим или помолчим под звуки дождя

Москва → Другое Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать

Москва → Другое Хочу сходить с кем то погулять на этих или следующих выходных

Москва → Другое Скучно..кому так же , давайте общаться)

Москва → Другое Пообщаться о чем-то личном или лёгком или тупом

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Сходить в бар и потанцевать

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.