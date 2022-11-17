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Москва
Профиль пользователя Mizan

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О себе

Приветики
Увлекаюсь бизнесом, спортом, зожем, работаю в медицине, путешествую часто, обьехал более 100 стран, залазил на эверест, буду рад новым друзьям

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Шутки про говно

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Пообщаться, погулять, обсудить что то интересное
Москва → прогуляться, перекусить
Гоу выпьем, кино посмотрим

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое
Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое
Движение&цели🎈начала носить брекеты, нашла новых подруг, путешествий!🐋
маленькое фото пользователя Goshanchik
Москва → Другое
Есть кто-то из Сао(алтушка ,селигерка,Ховрино)?
маленькое фото пользователя katti.emelik
Москва → Другое
Люблю качественное времяпрепровождение и кофе🤍
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