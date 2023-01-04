Москва
Профиль пользователя Miya87
О себе
Я астролог) Пишите кто по гороскопу, если интересно могу рассказать о совместимости союзов. Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел
Москва → Другое
Посмотреть стражи галактики3
Москва → Другое
Новогодняя вечеринка🍾🍸☃️
Москва → Другое
Прогуляться и пофоткать в красивых местах
Москва → Другое
Хочу потусить с девчонками
Москва → Другое
Выпить и покушать где нибудь в тепле. Короче хорошо провести время
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