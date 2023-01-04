Москва
Профиль пользователя Miya87

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фото #2 пользователя Miya87

О себе

Я астролог) Пишите кто по гороскопу, если интересно могу рассказать о совместимости союзов. Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Профиль обновлён 3 июня 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → собрать компанию

Поиграть в настольные игры, сходить в кафе, повеселиться, потанцевать

Москва → прогуляться, перекусить

Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Участие в других событиях

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🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

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Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

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Выпить и покушать где нибудь в тепле. Короче хорошо провести время

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