Москва
Профиль пользователя MixaJIbI4

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О себе

Люблю слушать разную музыку: рок, поп, реп.
Играю в футбол, хожу в тренажерку (стараюсь систематически)

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → собрать компанию

Сходить в бар 🍸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

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