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Москва
Профиль пользователя Mitrofanya

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Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

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📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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