Москва
Профиль пользователя Miti
О себе
Настолки, бары, прогулки, путешествия
Профиль обновлён 1 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
✝️ Религия 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
погулять по вечернему петербургу
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Весело провести время
Санкт-Петербург → Другое
найти новые знакомства ,съездить куда-то
Санкт-Петербург → Другое
буду рада всем)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу завести новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
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