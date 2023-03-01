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Чебоксары
Профиль пользователя MisterAnderson

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Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Чебоксары → прогуляться, перекусить

Пообщаться, найти интересные темы для разговоров

Чебоксары → пообщаться

Пообщаться, найти интересных собеседников

маленькое фото пользователя Tatiana777
маленькое фото пользователя Miss_arinka
маленькое фото пользователя Olina5665
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 255 участников

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Открытый чат для общения

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → пообщаться

найти новых друзей, создать уютное коммьюнити для встреч и общения)

Откликнулось 25 участников

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Чебоксары → прогуляться, перекусить

Погулять, перекусить

Откликнулось 10 участников

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Нижний Новгород → пообщаться

Что думаете про соулмэйтов? Бред или тема?

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Москва → прогуляться, перекусить

Let's practice English)

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Многоголосое пение

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