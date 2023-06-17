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Москва
Профиль пользователя misskaterina18

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О себе

Люблю всю музыку, но особенно техно, книги про отношения и созависимость, сериальчики, хинкали, новые места и новые занятия✨ Ищу подругу/подруг (без пассивной агрессии, токсичности, жестких вы*бонов) в Москве🙏Так же ищу подругу для совместных походов в спортзал

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, попить кофе, обсудить женские штучки👌 Девочки 19-24🙏

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Участие в других событиях

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Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

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создаю женское community, в котором будем обсуждать все

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Ищу подруг для общения и встреч (прогулки,рестораны,выставки, фото )

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