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Москва
Москва
Профиль пользователя misskaterina18
О себе
Люблю всю музыку, но особенно техно, книги про отношения и созависимость, сериальчики, хинкали, новые места и новые занятия✨ Ищу подругу/подруг (без пассивной агрессии, токсичности, жестких вы*бонов) в Москве🙏Так же ищу подругу для совместных походов в спортзал
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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