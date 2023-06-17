О себе

Люблю всю музыку, но особенно техно, книги про отношения и созависимость, сериальчики, хинкали, новые места и новые занятия✨ Ищу подругу/подруг (без пассивной агрессии, токсичности, жестких вы*бонов) в Москве🙏Так же ищу подругу для совместных походов в спортзал