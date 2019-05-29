Москва
Профиль пользователя MissBinn

фото пользователя MissBinn

О себе

Смотрю кино: приключения, фантастика, психологическое. На английском или русском

Читаю книги по психологии
Делаю растяжки в качестве спорта

Путешествую в дикую природу с палатками (поход, сплав) или в большие города. Немного занималась пейзажной фотографией, коллекционирую театральные билеты)

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Веломарафон 21.05

Москва → прогуляться, перекусить

Велосипед, прогулка в парке, квиз, настолки в компании

Москва → прогуляться, перекусить

Путешествие по Камчатке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

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