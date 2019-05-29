Смотрю кино: приключения, фантастика, психологическое. На английском или русском Читаю книги по психологии Делаю растяжки в качестве спорта Путешествую в дикую природу с палатками (поход, сплав) или в большие города. Немного занималась пейзажной фотографией, коллекционирую театральные билеты)

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

🏢 Работа 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.