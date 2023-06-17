Москва

Профиль пользователя Miss_VikaKiss

О себе Всем приветик!)

Я из Москвы)

Студентка.

Активно щанимаюсь спортом(волейбол,легкая атлетика)

Обожаю гулять по паркам.Люблю посещать музеи,театры.

Хобби-скалолазанье и туризим.

Пишите-пообщаемся)😁

Была в сети две недели назад

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