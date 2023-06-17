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Москва
Всем приветик!)
Москва
Профиль пользователя Miss_VikaKiss
О себе
Всем приветик!)
Я из Москвы)
Студентка.
Активно щанимаюсь спортом(волейбол,легкая атлетика)
Обожаю гулять по паркам.Люблю посещать музеи,театры.
Хобби-скалолазанье и туризим.
Пишите-пообщаемся)😁
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль
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