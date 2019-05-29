Москва
Профиль пользователя Miss_I

фото пользователя Miss_I

О себе

Люблю танцевать, прогулки по Москве. Катаюсь на роликах, велосипеде, люблю волейбол, настольный теннис.

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Реутов → прогуляться, перекусить

Пин понг в парке Реутова

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Nata1i
Москва → Другое

Ищу подруг!💕

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Sofffia
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Ищу подруг🐣

маленькое фото пользователя ksu_ksu
Москва → Другое

прогуляться по Москве и отлично провести время

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя yamahaluz
Москва → Другое

ищу подружку блин

маленькое фото пользователя Evgeniya1994b
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя nnikol
Москва → Другое

Сходить на игры до конца июня🧠

маленькое фото пользователя IANINA
Москва → Другое

Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

маленькое фото пользователя lizaveta____l
Москва → Другое

Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

маленькое фото пользователя Anastacia_1
Москва → Другое

Могу общаться на разные темы, можем встретиться и прогуляться😊

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