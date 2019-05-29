Москва
Профиль пользователя Miss_I
О себе
Люблю танцевать, прогулки по Москве. Катаюсь на роликах, велосипеде, люблю волейбол, настольный теннис.
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 😓 Обсудить проблемы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Ищу подруг!💕
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
Москва → Другое
ищу подружку блин
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Сходить на игры до конца июня🧠
Москва → Другое
Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать
Москва → Другое
Предлагаю сходить на йогу в парке🙃
Москва → Другое
Могу общаться на разные темы, можем встретиться и прогуляться😊
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