Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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Москва → Другое Могу общаться на разные темы, можем встретиться и прогуляться😊

Москва → Другое Предлагаю сходить на йогу в парке🙃

Москва → Другое Сходить на выставку , а потом посидеть где нибудь и поболтать

Москва → Другое Сходить на игры до конца июня🧠

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.