Москва
Профиль пользователя Miss007
О себе
IT Girl 👩🏻💻
❣️Вино🍷
❣️Поэзия📚
❣️Мировая политика🌏
❣️Иностранные языки🇺🇸🇩🇪🇨🇳
❣️Pole dance💃🏻
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Москва → Другое
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Москва → Другое
Сходить погулять, пофоткаться
Москва → Другое
Прогуляться в парке или сходить на выставку
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