Москва
Профиль пользователя Miss007

фото пользователя Miss007
фото #2 пользователя Miss007

О себе

IT Girl 👩🏻‍💻
❣️Вино🍷
❣️Поэзия📚
❣️Мировая политика🌏
❣️Иностранные языки🇺🇸🇩🇪🇨🇳
❣️Pole dance💃🏻

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → другое

Завести новых друзей+подруг🫶

Москва → прогуляться, перекусить

погулять по Москве,сходить на летние веранды

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя Anny44
Москва → Другое

Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить погулять, пофоткаться

маленькое фото пользователя Maria040
Москва → Другое

Прогуляться в парке или сходить на выставку

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