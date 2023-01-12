Москва
Профиль пользователя Mishutkina

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О себе

Медсестра. Могу болтать практически обо всем.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

Не нравится:

🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, поболтать.

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по набережной.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

маленькое фото пользователя Ivan_01
Москва → Другое

Выпить вкусного эля в ирландском пабе, во славу хмеля и солода.

маленькое фото пользователя Artemiy
Москва → Другое

Прогулка, выставка, кино, концерт, бар

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