Рязань
Профиль пользователя Mishkaa

фото пользователя Mishkaa

О себе

Живу в деревне под Михайловом Рязанской области
Работаю на удаленке
Катаюсь на велике , гуляю , рыбачу , охочусь и ещё куча интересного ))
Переехал из Москвы , деревня глухая по этому ищу друзей товарищей ))

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Рязань → прогуляться, перекусить

Поехать на озеро , с палатками . половить рыбу раков ))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Vicci
Щелково → Другое

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Kotletkin
Москва → Другое

Покурить кальян вечером

маленькое фото пользователя Olesya_Garanina
Москва → Другое

Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя KaterinaSmik
Саратов → Другое

Ах лето🤩 у кого какие планы?

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Lolka
Москва → Другое

Хочется пообщаться) возможно найти подругу)

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

маленькое фото пользователя Eklmn
Тула → Другое

Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя cherrybess
Москва → Другое

Отметить день рождения в компании)

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поход с палатками

маленькое фото пользователя Nas_tia123
Москва → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького

маленькое фото пользователя Koshach
Москва → Другое

Сгонять на Дикую Мяту

маленькое фото пользователя Malikevich
Москва → Другое

Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]

маленькое фото пользователя dariamaz
Москва → Другое

Пообщалась бы с удовольствием 🙂

маленькое фото пользователя Masha1
Москва → Другое

Хотелось пообщаться с нормальными людьми без вранья

маленькое фото пользователя Alyona1888
Липецк → Другое

Пообщаться, найти новых друзей

маленькое фото пользователя AnastasiaP99
Москва → Другое

Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up

маленькое фото пользователя Ivan_01
Москва → Другое

Выпить вкусного эля в ирландском пабе, во славу хмеля и солода.

маленькое фото пользователя FatEnot
Москва → Другое

Пару баров и прогулка

маленькое фото пользователя Ruby_Sparks
Рязань → Другое

Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

маленькое фото пользователя Tanushka
Москва → Другое

Караоке Izumi

маленькое фото пользователя Nekolia
Москва → Другое

Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)

маленькое фото пользователя GeraHrenov
Москва → Другое

Китай-город. Сейчас😛

маленькое фото пользователя MrDearStas
Москва → Другое

Дикая мята 2023

маленькое фото пользователя Secret4u
Москва → Другое

Батл по готовке на костре/мангале/казане, а есть любители?

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