Рязань
Профиль пользователя Mishkaa
О себе
Живу в деревне под Михайловом Рязанской области
Работаю на удаленке
Катаюсь на велике , гуляю , рыбачу , охочусь и ещё куча интересного ))
Переехал из Москвы , деревня глухая по этому ищу друзей товарищей ))
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Завести новые знакомства ✨
Простое человеческое общение
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Пообщаться на любые темы
Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Покурить кальян вечером
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Ах лето🤩 у кого какие планы?
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Просто поболтать, не важно, из какого вы города и какого пола
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Отметить день рождения в компании)
Поход с палатками
Сходить в кино
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
Сгонять на Дикую Мяту
Артплей(Фрида),🎡,палеонтологический 🏛,кафеГПоттера. Присоединишься?:]
Пообщалась бы с удовольствием 🙂
Хотелось пообщаться с нормальными людьми без вранья
Пообщаться, найти новых друзей
Ищу компанию сходить завтра (11.06) на Stand Up
Выпить вкусного эля в ирландском пабе, во славу хмеля и солода.
Пару баров и прогулка
Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)
Караоке Izumi
Фестиваль «Горизонт» . Го вместе)
Китай-город. Сейчас😛
Дикая мята 2023
Батл по готовке на костре/мангале/казане, а есть любители?
Другие пользователи из города Рязань
Ищешь друзей и компанию в городе Рязань?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Рязань.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.