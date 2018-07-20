О себе

Живу в деревне под Михайловом Рязанской области

Работаю на удаленке

Катаюсь на велике , гуляю , рыбачу , охочусь и ещё куча интересного ))

Переехал из Москвы , деревня глухая по этому ищу друзей товарищей ))