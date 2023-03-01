Москва
Профиль пользователя Misha_philosoph

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О себе

Люблю ролевые игры типа ДнД, играть в волейбол и говорить о геймдизайне, в том числе в образовательной сфере. Интересуюсь психологией и философией, могу обсудить много тем с нестандартной точки зрения

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

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