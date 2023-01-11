Совсем недавно в балашихе, хочу найти друзей для прогулок и прочего. Ну и кто покажет город

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Москва → Другое А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

Москва → Другое Знакомство для дружбы или отношений

Москва → Другое пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.