Москва
Профиль пользователя Misha31

фото пользователя Misha31
фото #2 пользователя Misha31

О себе

Совсем недавно в балашихе, хочу найти друзей для прогулок и прочего. Ну и кто покажет город

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу завести новые знакомства после переезда.

Москва → прогуляться, перекусить

................

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

маленькое фото пользователя Flint
Москва → Другое

Выходные . Совместный отдых.

маленькое фото пользователя OddyKnockyVeck
Москва → Другое

Знакомство для дружбы или отношений

маленькое фото пользователя Kucing_kecil
Москва → Другое

А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе

маленькое фото пользователя Elena_Belykh
Москва → Другое

Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.