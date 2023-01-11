Москва
Профиль пользователя Misha31
О себе
Совсем недавно в балашихе, хочу найти друзей для прогулок и прочего. Ну и кто покажет город
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
Москва → Другое
Обзавестись новыми знакомствами
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
Москва → Другое
Выходные . Совместный отдых.
Москва → Другое
Знакомство для дружбы или отношений
Москва → Другое
А пошли подышим лесным воздухом,или просто почилим где нибудь в городе
Москва → Другое
Погулять, попить кофе. Можно сходить на мероприятие, музей, выставка
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