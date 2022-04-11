Москва
Профиль пользователя Mirzo1

фото пользователя Mirzo1

О себе

Веселый
Добрый человек позитивный

Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina91
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Alya7
Москва → Другое

Общаться, гулять

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное

маленькое фото пользователя Dasha00000
Москва → Другое

Попить пива)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.