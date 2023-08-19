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Москва
Профиль пользователя Mirza

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фото #2 пользователя Mirza

О себе

Мне нравиться заниматься спортом, занимался дзюдо, но сейчас нравиться просто бегать. Ищу друзей, с которыми можно классно провести время, без алкоголя и курения, не против сходит на вечеринку потанцевать и расслабиться. Можно общаться обо всем

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🏢 Работа 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 💩 Шутки про говно 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Соберёмся компанием и прогуляемся по ночному Питеру, хоть всё ночь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Konserva91
Санкт-Петербург → Другое
Может искренне улыбнёмся друг другу?:)
маленькое фото пользователя AlbinaDze
Санкт-Петербург → Другое
Гоу на Симфонический оркестр по Атаке Титанов
маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое
Найти людей для интересного общения
маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое
Пересылать другу другу буквы, мне необходим взаимный флуд
маленькое фото пользователя Anastasia847
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять по Питеру
маленькое фото пользователя ALENAASS
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в кальянную
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