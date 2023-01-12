Москва
Профиль пользователя MirTa
О себе
Остро ощутила нехватку общения)
Я близнецы по гороскопу,мне жизненно необходимы новые впечатления и эмоции !
Люблю стрельбу, пешие прогулки, природу, архитектуру, ярмарки, командные и настольные игры, красивые шоу, поэзию (но не стихоплётство), аттракционы и вкусняшки 😄
С двумя чудесными детьми успеваю многое, но не хватает важного для меня - знакомств с новыми людьми,событиями и местами ! 😭 Хочу ☺️😜
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
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