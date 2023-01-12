Остро ощутила нехватку общения) Я близнецы по гороскопу,мне жизненно необходимы новые впечатления и эмоции ! Люблю стрельбу, пешие прогулки, природу, архитектуру, ярмарки, командные и настольные игры, красивые шоу, поэзию (но не стихоплётство), аттракционы и вкусняшки 😄 С двумя чудесными детьми успеваю многое, но не хватает важного для меня - знакомств с новыми людьми,событиями и местами ! 😭 Хочу ☺️😜

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Новосибирск → Другое Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Москва → Другое Ищу подруг, можно попить чай, покататься на велосипеде

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