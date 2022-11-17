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Москва
Профиль пользователя mirrozavr

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О себе

Обожаю петь, пишу песни, могу выслушать и смешно пошутить

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

Не нравится:

🏫 Учеба 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в караоке ✨🎤

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое
Найти подруг. 💛
маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
маленькое фото пользователя AlexKiss
Москва → Другое
Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!
маленькое фото пользователя viedarie
Москва → Другое
найти подруг 💘💘💘
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
Москва → Другое
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое
Рада новым знакомствам
маленькое фото пользователя Anastasia02
Москва → Другое
Найти подругу/подруг
маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
маленькое фото пользователя NastyaJJ
Москва → Другое
Найти подругу 🌸
маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое
Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)
маленькое фото пользователя Ksys
Москва → Другое
Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞
маленькое фото пользователя Marga
Москва → Другое
Недавно переехала в Москву ❤️
маленькое фото пользователя Katusha.aaa
Москва → Другое
Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться
маленькое фото пользователя alsvechina
Москва → Другое
очень хочу сходить попеть в караоке!
маленькое фото пользователя alinmusin
Москва → Другое
Тусить кто хочет? ✨✨✨
маленькое фото пользователя Yana_arkh
Москва → Другое
Новые интересные знакомства, компания, мероприятия 🎉
маленькое фото пользователя potekhanne
Москва → Другое
Найти подружек :)
маленькое фото пользователя liza9
Москва → Другое
Найти подруг для времяпрепровождения 🖤
маленькое фото пользователя Rony
Москва → Другое
Девочки, хотим набрать девчонок и собраться на пикник
маленькое фото пользователя Soda
Москва → Другое
Покататься на роликах👏
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