Привет 🦾 Мне 23, недавно переехала в Москву, ищу подружек. Сплетничать, гулять ножками, ходить в кафешки, играть в настолки, в идеале даже вместе ходить в зал 🤠 Учусь в магистратуре на аналитика, бакалавриат закончила программистом, работаю 5/2, подрабатываю визажистом, имею корочку фотографа так что смогу красиво накрасить и потом еще и красиво сфоткать 🤩 Люблю кошек, собак, ежемесячно отправляю денюжку в приюты, люблю гулять пешком по дворам и спальным районам, люблю летние уличные тусовки, кататься на велосипеде

Профиль обновлён 27 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 💩 Странный юмор 🏢 Работа ☣️ Токсичность 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

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