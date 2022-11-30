Москва
Профиль пользователя mironovadaryaa
О себе
Привет 🦾
Мне 23, недавно переехала в Москву, ищу подружек. Сплетничать, гулять ножками, ходить в кафешки, играть в настолки, в идеале даже вместе ходить в зал 🤠
Учусь в магистратуре на аналитика, бакалавриат закончила программистом, работаю 5/2, подрабатываю визажистом, имею корочку фотографа так что смогу красиво накрасить и потом еще и красиво сфоткать 🤩
Люблю кошек, собак, ежемесячно отправляю денюжку в приюты, люблю гулять пешком по дворам и спальным районам, люблю летние уличные тусовки, кататься на велосипеде
Профиль обновлён 27 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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