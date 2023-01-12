Москва

Профиль пользователя MironBig

О себе Катаю на лонге, велике, лыжах

Разбираюсь в истории, технике, литературе

В принципе, за любой движ и за любые темы

Был в сети сегодня

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