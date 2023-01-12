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Москва
Катаю на лонге, велике, лыжах
Москва
Профиль пользователя MironBig
О себе
Катаю на лонге, велике, лыжах
Разбираюсь в истории, технике, литературе
В принципе, за любой движ и за любые темы
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры
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