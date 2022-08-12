Часто за любую идею) Хочется более активно провести последние теплые дни. Будет отлично, если тебе интересны кино (знаешь Бергмана, Кесьлевского, Каракса), психология (в рамках экологичного общения), прогулки просто так. Хотела бы выбраться куда-то в МО, например, на карьер. За выставки, театры и концерты. Учу французский и попрактиковала бы английский, а вместе веселее.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

🏫 Учеба 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

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