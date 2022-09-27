Всегда найду тему для поддержки разговора. Временами скучаю, потому ищу девушку для приятного общения. Кто знает, быть может сблизимся? Не против вместе прогуляться, весело провести время. Работаю, учусь на вышку. Люблю фонк и не против насладится закатом уходящего дня

Профиль обновлён 8 мая 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.