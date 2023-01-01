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Москва
Профиль пользователя Mirarinn

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О себе

Работаю, работаю и ещё раз работаю. В редких перерывах люблю послушать электронную музыку, посмотреть стрим, поиграть в мобильные игры

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🍷 Выпить в баре
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