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Москва
Москва
Профиль пользователя Mirarinn
О себе
Работаю, работаю и ещё раз работаю. В редких перерывах люблю послушать электронную музыку, посмотреть стрим, поиграть в мобильные игры
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
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