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Москва
Профиль пользователя Miracle

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О себе

Мне 25 лет. Я общительная, но надо привыкнуть немного к человеку. Люблю музыку, театр. Играю на скрипке и фортепиано. Нравится йога 🧘‍♀️ Нравится делать что-нибудь руками. Умею паять)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу, друзей. Близких человечков🪼

маленькое фото пользователя Arina100lbova
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 253 участника

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Хочу попробовать найти подругу 🧖🏻‍♀️

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