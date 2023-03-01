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Москва
Москва
Профиль пользователя Miracle
О себе
Мне 25 лет. Я общительная, но надо привыкнуть немного к человеку. Люблю музыку, театр. Играю на скрипке и фортепиано. Нравится йога 🧘♀️ Нравится делать что-нибудь руками. Умею паять)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр
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