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Москва
Профиль пользователя mir_anastasia

фото пользователя mir_anastasia

О себе

Привет! Я Настя💃🏼
Ищу подругу, чтобы вместе ходить на мастер классы (интересует рисование, керамика, сыроварение), гулять, ходить в интересные кафешки, театр, по магазинам, искать интересные места в городе, возможно путешествовать. Зимой хотела бы попробовать научиться кататься на сноуборде. Также готова поддержать другую спортивную активность. Но все это в выходные дни 😃, так как в будни много работаю. Мне 29, по возрасту думаю будет комфортно +-7 лет

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Найти подруг, чтобы вместе ходить в театр, на выставки и просто погулять

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В кино на израильскую комедию "Элик и Джимми"

Откликнулись 2 участника

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