О себе

Привет! Я Настя💃🏼

Ищу подругу, чтобы вместе ходить на мастер классы (интересует рисование, керамика, сыроварение), гулять, ходить в интересные кафешки, театр, по магазинам, искать интересные места в городе, возможно путешествовать. Зимой хотела бы попробовать научиться кататься на сноуборде. Также готова поддержать другую спортивную активность. Но все это в выходные дни 😃, так как в будни много работаю. Мне 29, по возрасту думаю будет комфортно +-7 лет