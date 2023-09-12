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Москва
Привет! Я Настя💃🏼
Москва
Профиль пользователя mir_anastasia
О себе
Привет! Я Настя💃🏼
Ищу подругу, чтобы вместе ходить на мастер классы (интересует рисование, керамика, сыроварение), гулять, ходить в интересные кафешки, театр, по магазинам, искать интересные места в городе, возможно путешествовать. Зимой хотела бы попробовать научиться кататься на сноуборде. Также готова поддержать другую спортивную активность. Но все это в выходные дни 😃, так как в будни много работаю. Мне 29, по возрасту думаю будет комфортно +-7 лет
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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