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Санкт-Петербург
Профиль пользователя mio.cardium

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О себе

Хэй, йо

Могу поддержать любой движ (кроме марафона на 50 км)))
Занимаюсь фотографией, из-за работы хожу на концерты, путешествую по нашей необъятной и мечтаю снять документалку про шаманов.
Если вдруг ты занимаешься каким-то творчеством, можем это обсудить, разогнать, а может и перфоманс устроить. Ну а если нет, то и прогулятся, и посидеть в приятном месте за какой-нибудь настолько тоже хорошо)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулись 22 участника

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