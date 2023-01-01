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Санкт-Петербург
Хэй, йо
Санкт-Петербург
Профиль пользователя mio.cardium
О себе
Хэй, йо
Могу поддержать любой движ (кроме марафона на 50 км)))
Занимаюсь фотографией, из-за работы хожу на концерты, путешествую по нашей необъятной и мечтаю снять документалку про шаманов.
Если вдруг ты занимаешься каким-то творчеством, можем это обсудить, разогнать, а может и перфоманс устроить. Ну а если нет, то и прогулятся, и посидеть в приятном месте за какой-нибудь настолько тоже хорошо)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей
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