О себе

Хэй, йо



Могу поддержать любой движ (кроме марафона на 50 км)))

Занимаюсь фотографией, из-за работы хожу на концерты, путешествую по нашей необъятной и мечтаю снять документалку про шаманов.

Если вдруг ты занимаешься каким-то творчеством, можем это обсудить, разогнать, а может и перфоманс устроить. Ну а если нет, то и прогулятся, и посидеть в приятном месте за какой-нибудь настолько тоже хорошо)