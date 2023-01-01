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Москва
Профиль пользователя Mint0lya

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О себе

В настолках предпочитаю пати-геймы и недолгие стратегии.
Из спортивных развлечений нравится баскетбол, настольный теннис, катаюсь на лонгборде, зимой сноуборд, летом сап и иной отдых на воде.
Люблю вкусно кушать в бюджетных местах, пиво с креветками отлично вписывается в мои предпочтения.
В прогулках на природе ко мне приклеивается собака.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новых друзей для прогулок по городу, игр в настолки и других тем.

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить на крыше!

Откликнулись 4 участника

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