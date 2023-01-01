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Москва
В настолках предпочитаю пати-геймы и недолгие стратегии.
Москва
Профиль пользователя Mint0lya
О себе
В настолках предпочитаю пати-геймы и недолгие стратегии.
Из спортивных развлечений нравится баскетбол, настольный теннис, катаюсь на лонгборде, зимой сноуборд, летом сап и иной отдых на воде.
Люблю вкусно кушать в бюджетных местах, пиво с креветками отлично вписывается в мои предпочтения.
В прогулках на природе ко мне приклеивается собака.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового
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