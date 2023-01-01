О себе

В настолках предпочитаю пати-геймы и недолгие стратегии.

Из спортивных развлечений нравится баскетбол, настольный теннис, катаюсь на лонгборде, зимой сноуборд, летом сап и иной отдых на воде.

Люблю вкусно кушать в бюджетных местах, пиво с креветками отлично вписывается в мои предпочтения.

В прогулках на природе ко мне приклеивается собака.