Москва
Профиль пользователя Minfey
О себе
Велик есть можно покататься вместе.
Интересно все.
Стараюсь быть честным, с сегодняшнего дня. Не то чтоб я раньше играл в фильме лжец. Просто это квест тотальной честности.
Мне 27 лет, страдаю хернёй, работаю продавцом.
Интересов вообще много когда становится интересно.
От бизнеса до НЛП
Увлекаюсь футуралогией
Научпоп люблю
Философию психологию
Креативность
Фильмы
Котов
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )
Провести тематическую вечеринку
В кино, кафе, музей, прогулка.
Поиграть мафию
Хочется погулять по теплой Москве
Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!
Покататься на великах
Ищу партнера по тренировкам (единоборства)
Fandom party 18+ Берсеневский пер. 5с2
Потушить с компашкой
Вступай в нашу семью❤️
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