Велик есть можно покататься вместе. Интересно все. Стараюсь быть честным, с сегодняшнего дня. Не то чтоб я раньше играл в фильме лжец. Просто это квест тотальной честности. Мне 27 лет, страдаю хернёй, работаю продавцом. Интересов вообще много когда становится интересно. От бизнеса до НЛП Увлекаюсь футуралогией Научпоп люблю Философию психологию Креативность Фильмы Котов

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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