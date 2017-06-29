Москва
Профиль пользователя Minfey

фото пользователя Minfey
фото #2 пользователя Minfey

О себе

Велик есть можно покататься вместе.
Интересно все.
Стараюсь быть честным, с сегодняшнего дня. Не то чтоб я раньше играл в фильме лжец. Просто это квест тотальной честности.
Мне 27 лет, страдаю хернёй, работаю продавцом.
Интересов вообще много когда становится интересно.
От бизнеса до НЛП
Увлекаюсь футуралогией
Научпоп люблю
Философию психологию
Креативность
Фильмы
Котов

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пойти потанцевать в клуб

Москва → прогуляться, перекусить

Что-то необычное

Москва → прогуляться, перекусить

Свергнуть режим

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Поиграть мафию

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Хочется погулять по теплой Москве

маленькое фото пользователя ArmanKrasnogorsk
Москва → Другое

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить!

маленькое фото пользователя Yanavain
Москва → Другое

Покататься на великах

маленькое фото пользователя paradoxus
Москва → Другое

Ищу партнера по тренировкам (единоборства)

маленькое фото пользователя Alexander_Grimm
Москва → Другое

Fandom party 18+ Берсеневский пер. 5с2

маленькое фото пользователя Skfo
Москва → Другое

Потушить с компашкой

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу семью❤️

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.