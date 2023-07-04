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Москва
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О себе

Пляжный волейбол❤️

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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